Yoğun bakımda yatan avukatın bürosunu böyle soydular

Yoğun bakımda yatan avukatın bürosunu böyle soydularZehirlenen avukat yoğun bakımda yatarken bürosunu soydular
İSTANBUL - Çorbasına zehir katılarak öldürülmek istenen avukatın bürosu soyuldu. Avukatın yoğun bakımda yatmasını fırsat bilen hırsızlar büroya girdi, hırsızlık anları kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosu
avukatlarından Hüseyin Ablay çorbasına zehir katılarak öldürülmek istendi. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan avukat bir de hırsızlık şoku yaşadı. Avukatın yoğun bakımda yatmasını fırsat bilen kimliği belirsiz 2 kişi Bakırköy
'deki büroya girdi. Maskeli hırsızlar bürodaki kasayı açarak yaklaşık 20 bin TL nakit para çaldı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde, maskeli 2 hırsız büroya giriyor. Kazaya yönelen hırsızlar kısa bir sürede kasanın kilidini açıyor. Kasayı boşaltan hırsızlar bürodan uzaklaşıyor.
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:47