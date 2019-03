Yoğun Bakımdaki Arkadaşlarına Pankart ile Destek Oldular

Kaynak: İHA

Uşak 2. Amatör Lig'de mücadele eden Kaşbelenspor, 10 gün önce motosiklet kazası geçiren ve halen yoğun bakımda tedavisi devam eden arkadaşları Nevzat Tosun'un yanında olduklarını göstermek için maça pankart ile çıktı. Arkadaşları Nevzat için mücadele eden Kaşbelenspor, maçı 1-0 kazandı.Uşak 2. Amatör Lig'de oynayan Kaşbelenspor Kulübü 10 gün önce motosiklet kazası geçiren ve halen yoğun bakımda tedavisi devam eden arkadaşları Nevzat Tosun'un yanında olduklarını göstermek için Esentepespor ile oynadıkları maça pankart ile çıktı. Maçın ardından futbolcular, teknik direktör Osman Karadedeli ve kulüp başkanı Erol Caran, Nevzat'ın ailesini ziyaret etti. Baba Ezel Tosun ve anne Meral Tosun zor günlerinde kendilerine destek oldukları için bütün takıma ve yöneticilere teşekkür etti.Futbolcularının arkadaşlarını hiç unutmadığını, her antrenmanda Nevzat'ın durumunu sorduklarını ifade eden Osman Karadedeli, "Biz de Nevzat'ın babasından ara ara telefonla aldığımız bilgileri gençlere aktarıyoruz. Hepimiz kardeşiz, futbolcularımız da gençlerimiz de bugün çıktıkları maçta kardeş olarak gördükleri Nevzat için oynadılar onun ve ailesi için bu maçı kazandılar. Her zaman onun yanında olduklarını göstermek için de pankart hazırladılar. Sahaya bu pankartla girdiler. Bu yapılanlar ve dualarımız inşallah Nevzat'a ruhen ulaşır, kendisi de en yakın zamanda iyileşir, aramıza döner. Biz de ona kol kanat gererek toplumumuza kazandırırız" dedi."1. Amatör'e çıkarak bu başarıyı Nevzat'a hediye edeceğiz"Maçı kazanarak 1. Amatöre çıkma iddialarını devam ettirdiklerini belirten Karadedeli takım içindeki birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Karadedeli, "Bu kardeşliğin kalan maçları alacağına inanıyorum. Öyle bir sevgi var ki aralarında, her antrenmanda Nevzat arkadaşımızı soruyorlar her an onu düşünüyorlar, dua ediyorlar. Bu duygular içinde oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum. Antrenman yapacak bir sahası bile olmayan, bütün imkansızlıklara karşın sevgiyle, azimle çalışan gençlerimizin 1. Amatör'e çıkarak bu başarıyı Nevzat'a hediye edeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.Kaşbelenspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Caran da Kaşbelen köyünde yaşayan gençleri biraya getirmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak ailesine, vatanına ve milletine faydalı insanlar olarak yetişmesini sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Nevzat'a acil şifalar dileyen Caran onu en kısa zamanda aralarında görmek için dua ettiklerini söyledi.Esentepespor oyuncuları ve teknik ekibi de pankart açan sporcuların yanında yer alarak onlara destek oldu. Başkan Caran bu davranışları için Esentepespor oyuncularına ve yetkililerine teşekkür etti. - UŞAK