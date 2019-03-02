Yoğun Bakımdaki Cumhurbaşkanı Buteflika'dan Yeni Atama

İsviçre
'nin Cenevre
kentinde bir hastanede tedavisi süren Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika, seçim kampanyası müdürü Abdulmalik Sellal'ı görevden aldı.
Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine 5. kez aday olacağını açıklayan Buteflika, Sellal'ı görevden alarak yerine Ulaştırma ve Bayındırlık
Bakanı Abdulğani Zalan'ı atadı.
Sellal'ın görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmazken, kararın, "Sellal'ın, Buteflika'nın aday olacağını açıklamasına karşı çıkan göstericileri tehdit ettiği ses kaydının basına sızması" nedeniyle alınmış olabileceği belirtildi.
Sosyal medya kullanıcıları geçen günlerde Facebook
'ta, Sellal ile Cezayir'deki en büyük iş adamları örgütlenmesi olan "Şirket Başkanları Forumu Başkanı Ali Haddad'ın görüşmesini yayınlamıştı. Sellal, söz konusu ses kaydında, halk ayaklanmasından korkan bakanları eleştirmiş, göstericileri de tehdit etmişti.
AA muhabirine konuşan kaynaklar, Buteflika'nın Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun "çok kötü" olduğunu, ailesinin de yanı başında bulunduğunu aktarmıştı.
Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.
Buteflika, Cezayir resmi haber ajansı APS'de 10 Şubat'ta yayımlanan ulusa sesleniş mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olacağını belirterek, seçimi kazanması durumunda bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.
Buteflika, aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi adaylık başvurusunu yapmadı. Resmi başvuru süresi yarın sona eriyor.
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Kaynak: AA