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Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Korona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.

10.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:11

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa 'da etkisini arttırırken, İngiltere 'den sevindirici haber geldi.

BAŞBAKAN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKMASININ ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Korona virüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesinden taburcu edilen Johnson ilk kez görüntülendi.

GÖRÜNTÜLERDE BAŞBAKAN DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Yetkililer Başbakan Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti. Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson'ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

İngiltere'de toplam koronavirüs vakası 73 bin 758'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 958'e ulaştı.

Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Boris Johnson, İngiltere, Avrupa, Güncel
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