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Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Korona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.

11.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:01
Korona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa 'da etkisini arttırırken, İngiltere'den sevindirici haber geldi. Korona virüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesinden taburcu edilen Johnson ilk kez görüntülendi. Yetkililer Başbakan Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti. Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson'ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.
İngiltere'de toplam korona virüs vakası 73 bin 758'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 958'e ulaştı.
(Muhammed Rabah/İHA) Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Boris Johnson, İngiltere, Avrupa, Güncel
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