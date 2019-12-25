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Yoğun kar alan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

25.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:10 Yoğun kar alan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş- kara yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Tekir Mahallesi Tüneller Bölgesi rampasında ağır tonajlı tırlar ilerleyemedi. Bazı tırların yoldan çıkması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, karayolları ekiplerinin yol küreme çalışmaları ve trafik ekiplerinin araçlara müdahalesi sonucu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Hem Tekir Mahallesi hem de Göksun ilçesi çıkışında trafik ekipleri, kış lastiği ya da zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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