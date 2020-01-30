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Yoğun kar nedeniyle yolda kalan tırlar kara yolunda ulaşımı aksattı - DÜZCE

100 kara yolunun Düzce kesiminde yoğun kar yağışı sonucu yolda kalan ağır tonajlı araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara istikameti, çalışmaların ardından açıldı.

30.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:42
D-100 kara yolunun kesiminde yoğun kar yağışı sonucu yolda kalan ağır tonajlı araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan istikameti, çalışmaların ardından açıldı.
Alınan bilgiye göre, kara yolunun Dağı geçişinde kar yağışının etkili olması nedeniyle rampaları tırmanamayan tırlar yolda kaldı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ulaşımı kara yolunun Kaynaşlı gişelerinden keserek sürücüleri Anadolu Otoyolu'na yönlendirdi.
Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol hafif tonajlı araçlara açılırken, tırların geçişine izin verilmiyor.
Kar yağışı, kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar nedeniyle yolda kalan tırlar kara yolunda ulaşımı aksattı - DÜZCE

Ankara, Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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