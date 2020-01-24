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Yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

24.01.2020 18:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:58
'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Özellikle Ardahan- ve Ardahan- kara yollarında yoğunlaşan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.
Ardahan'dan Artvin'e gitmeye çalışan Ardahan Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer, tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğünü belirerek, "Yoğun bir tipi ile karşılaştık. Önümüzü göremeyecek kadar yoğunlaştı tipi. Bu nedenle geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü risk." dedi.
Karayolları, tipinin gece etkisini artırmasi beklendiğinden dolayı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan, Şavşat, Posof, Güncel

Kaynak: AA


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