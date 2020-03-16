Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu
- Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle beklenmeyen bölgede çığ felaketlerinin meydana gelmesine neden oldu.
16.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:35
- Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu
VAN - Van 'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle beklenmeyen bölgede çığ felaketlerinin meydana gelmesine neden oldu. Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin ardından bölgede çok sayıda çığ yaşandı. Son 26 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı Van'da, yağışlar hem manevi hem de maddi kayıplara neden oldu. Çatak ilçesine bağlı Yapılı mezrasında bu yıl bölge halkının beklemediği noktalara da çığ düştü. Çığın düştüğü noktada can kaybı yaşanmazken, tek geçim kaynağı hayvancılık olan vatandaşın ot yığınları ise karlar altında kaldı."Bu sene bu şekilde bir çığ beklemiyorduk"Karayollarının düşen çığın ardından temizlediği yolda kar kalınlığı 10 metreye ulaşırken, halen çığ riskinin bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşlar ise endişeli olduklarını belirtti. Çatak ilçesine bağlı Yapılı mezrasında yaşayan Yılmaz Yavuz isimli vatandaş, bu yıl beklenmedik birçok noktaya çığ düştüğünü ifade etti. Meydana gelen çığın ardından bölgenin olumsuz etkilendiğini dile getiren Yavuz, "Bu yıl yoğun kar yağışı hem maddi hem de manevi açıdan bizleri etkiledi. Bir kuzenimiz çığ altında kalarak şehit oldu. Biz bu sene bu şekilde bir çığ beklemiyorduk. Köyün bütün otları bu bölgede dizilmişti. Otlarımızın hepsi kar altında kaldı" dedi.(YLM-MSA-Y)
VAN - Van 'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle beklenmeyen bölgede çığ felaketlerinin meydana gelmesine neden oldu. Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin ardından bölgede çok sayıda çığ yaşandı. Son 26 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı Van'da, yağışlar hem manevi hem de maddi kayıplara neden oldu. Çatak ilçesine bağlı Yapılı mezrasında bu yıl bölge halkının beklemediği noktalara da çığ düştü. Çığın düştüğü noktada can kaybı yaşanmazken, tek geçim kaynağı hayvancılık olan vatandaşın ot yığınları ise karlar altında kaldı."Bu sene bu şekilde bir çığ beklemiyorduk"Karayollarının düşen çığın ardından temizlediği yolda kar kalınlığı 10 metreye ulaşırken, halen çığ riskinin bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşlar ise endişeli olduklarını belirtti. Çatak ilçesine bağlı Yapılı mezrasında yaşayan Yılmaz Yavuz isimli vatandaş, bu yıl beklenmedik birçok noktaya çığ düştüğünü ifade etti. Meydana gelen çığın ardından bölgenin olumsuz etkilendiğini dile getiren Yavuz, "Bu yıl yoğun kar yağışı hem maddi hem de manevi açıdan bizleri etkiledi. Bir kuzenimiz çığ altında kalarak şehit oldu. Biz bu sene bu şekilde bir çığ beklemiyorduk. Köyün bütün otları bu bölgede dizilmişti. Otlarımızın hepsi kar altında kaldı" dedi.(YLM-MSA-Y)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu
Etiketler : Bahçesaray, Çatak, Van, Yerel
Manşet
Haberler
Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Haberler
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti