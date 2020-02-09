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Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Şırnak'ta 3 gündür aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

09.02.2020 22:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:48
'ta 3 gündür aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkisini sürdüren kar, caddelerde trafiği aksatırken, kar kalınlığı merkezde 40 santimetre, kırsalda ise bir metreye ulaştı.
Şehir merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması yürüttü. Zincirsiz onlarca araç yolda mahsur kaldı. Park halindeki araçlar karla birlikte adeta kayboldu.
Öte yandan, kar nedeniyle sabah açılan Şırnak-Siirt ve Şırnak-Hakkari kara yolu yoğun yağış nedeniyle tekrar kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışıyor.
Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Şırnak, Güncel

Kaynak: AA


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