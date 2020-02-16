Haberler » 3. Sayfa » Yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü - Haberler

Yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü

Sivas'ta kar kütlelerini taşıyamayan ahırın çatısı çöktü, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

16.02.2020 01:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 01:44Yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü
'ta kar kütlelerini taşıyamayan ahırın çatısı çöktü, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.30 sıralarında Danişmendgazi Mahalleseninde bulunan ahırlar bölgesinde meydana geldi. Samanlı sokak üzerinde S.Y.'ye ait ahırın çatısı kar kütlesinin ağır gelmesi sonucu çöktü. Çökme sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesi sonrası ahırda bulunan 10 hayvandan 8'i zarar görmeden ahırdan çıkarıldı. Çökme sonrası çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 02:48:18