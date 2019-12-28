Haberler » Güncel » Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu - Haber

Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

28.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:57 Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu

MERSİN'in  ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 kişi, yoğun kar yağışı sırasında yollarını kaybedince kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 kişiyi buldu, ancak Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarına hava koşullarının uygun olması halinde tekrar başlanacağı bildirildi.



Ali Kaçar, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26   Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak Eylemlerimizi artıracağız -1 - Haber
16:26   Sakarya 'evin yanıyor' diyen taksicilere inanmadı-ek - Haber
16:26   Anne ve babasına kızıp, dövüp sokağa attıklarını söylemiş - yeniden - Haber
16:26   Düzce'de kediler yarıştı - Haber
16:25   Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 16:28:45