Yoğun kar yağışı nedeniyle Mozeret geçidi sürücülere zor anlar yaşatıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 12:31



15 Kasım 2018 Perşembe 12:31

Yoğun kar yağışı nedeniyle Mozeret geçidi sürücülere zor anlar yaşatıyorARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır İlçesi Aktaş Sınır Kapısına ulaşmak isteyen tırlar yoğun kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşıyor. Yoğun kar yağışının etkisinde kalan Mozeret tepesi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle yurt dışı taşımacılığı yapan tır şoförlerinin kullandığı yollarda oluşan buzlanmalar sebebiyle araçların kayması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kar yağışının bir anda bastırmasıyla beraber 2100 metre rakımlı Mozeret tepesinde kar yağışının sebep olduğu buzlanmadan dolayı tırların kayması sonucu yol kapandı. Tırların arkasında seyir halinde olan ticari araçlarda bu durumdan etkilenerek yolda kaldı. Yolda kalan tır sürücüleri " Aşırı Kar yağışı buzlanmaya sebep oluyor. Rakımın yüksek olması buzlanmaların etkisini arttırıyor. Özellikle virajlarda araçlarımız kayarak yolu kapatıyor. Yol açma ve tuzlama çalışmalarının daha sıklıkla yapılması gerekiyor. Bizim araçların kayıp yolu kapatmasından dolayı hafif araçlarda etkilenerek bizim kurtarılma mızı bekliyor. Yetkililer kış şartlarını dikkate alarak tuzlamayı sıklaştırmaları gerekiyor" dediler