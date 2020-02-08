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Yoğun kar yağışı Rize'yi etkisi altına aldı

Rize'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi.

08.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:38Yoğun kar yağışı Rize'yi etkisi altına aldı
'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. 198 köy yolu ulaşıma kapanırken bazı vatandaşlar yolların kapanması nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar Köyü Cami altı mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla beraber mahsur kalan Cihan Kurtuluş, 'a gitmek üzere yola çıkmak zorunda olduğunu fakat yol kapalı olduğu için yola çıkamadığını söyledi. Kurtuluş, yetkililerin yolu bir an evvel açmasını istediğini dile getirerek, "Aracımla beraber mahsur kadım. İstanbul'a gitmem lazım. Fakat köyden inemiyorum" dedi. - RİZE

İstanbul, Sabah, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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