Haberler » Güncel » Yoğun saldırılar binlerce suriyeliyi evinden etti - Haber

Yoğun saldırılar binlerce suriyeliyi evinden etti

Yoğun saldırılar binlerce Suriyeliyi evinden ettiSuriye, (DHA)- Suriye rejimi ve Rus uçaklarını İdlib'in güneyinde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle oluşan sivil göç dalgası binlerce Suriyeli sivili evlerinden etti.

23.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:58
Yoğun saldırılar binlerce Suriyeliyi evinden etti
Suriye, (DHA)- Suriye rejimi ve Rus uçaklarını 'in güneyinde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle oluşan sivil göç dalgası binlerce Suriyeli sivili evlerinden etti. Eşyalarını bulabildikleri araçlara dolduran Suriyeli siviller, canlarını kurtarmak için Türkiye sınırına doğru göç etmeye devam ediyor. Evlerini terk eden Suriyeliler, sınır bölgesindeki kamplara ya da boş arazilere yerleşiyorlar.
Suriye rejiminin ve onları destekleyen Rusya'ya ait savaş uçaklarının 16 Ekim'den beri bombardımana tuttuğu Halep-Şam Karayolu üzerinde bulunan Maaret Al Numan şehri hayalet şehre döndü. Birçok bina yerle bir edilirken, binlerce kişi de canlarını terk etmek için evlerini terk etti.
Yerel kaynaklar, Maaret Al Numan ve çevredeki yerleşim yerlerinden kuzeye doğru göç edenlerin sayısının 80 bini aştığını ifade ederken, sivil toplum örgütleri de göç eden sivillere yardım eli uzatıyor. İnsani Yardım Vakfı İHH görevlileri, İdlib'de göç eden sivillere kumanya dağıttı.
Yoğun saldırılar binlerce suriyeliyi evinden etti

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:53   Kahraman: "Cumhurbaşkanımız bu işgal teşebbüsünün önlenmesinin doğrudan doğruya mimarıdır" - Haber
18:51   FLAŞ - Haber
18:50   Uluslararası Demokratlar Birliğinden Stockholm'deki evsizlere yardım - Haber
18:50   Kocaeli kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Haber
18:50   Bartın yangında yaşlı kadın yanarak, öldü - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
23.12.2019 18:55:49