Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde yoğun sis nedeniyle sürücüler kara yolunda güçlükle ilerliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede, öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine etkisini artıran sis dolayısıyla görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Bu nedenle Sarıkamış-Kars kara yolunda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücü Bahri Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trafik ekipleri sis yüzünden dikkatli olmamız için bizleri sürekli uyarıyor." dedi.
Yoğun sis sebebiyle ilçedeki bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı da güzel görüntü oluşturdu.
Sarıkamış,Kars
04 Aralık 2018 Salı 17:28