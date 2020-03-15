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Yoğun sis

Adıyaman'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

15.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:17
Adıyaman 'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis, kent merkezi ve Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda etkili oluyor. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştüğü görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı, sürücüleri hız yapmamaları ve farlarını açık tutmaları konusunda uyardı.
Sisli havanın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor. Yoğun sis

Kaynak: AA

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Yoğun sis
Etiketler : Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, Güncel

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