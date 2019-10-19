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Yoğun sis Anadolu yakasında da etkili oluyor

Yoğun sis Anadolu yakasında da etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

19.10.2019 10:12
Yoğun sis Anadolu yakasında da etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sisin binaların çatılarına kadar inmesiyle oluşan manzara hayran bıraktı. Sis içerisinde kaybolan Çamlıca Kulesi ve binalar havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis bazı bölgelerde binaları adeta kaplarken bazı bölgelerde de binaların çatılarına kadar indiği görüldü. Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi de sis nedeniyle adeta kayboldu. Yoğun sisin oluşturduğu manzara görenlerde hayranlık uyandırdı. Hayranlık uyandıran sis manzarası drone ile havadan görüntülendi.
Yoğun sis Anadolu yakasında da etkili oluyor

İstanbul, Çamlıca, Sabah, Genel

Kaynak: İHA

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