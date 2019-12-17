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Yoğun sis, Başkent'te etkili oldu Sürücüler zor anlar yaşadı

ANKARA'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

17.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:38Yoğun sis, Başkent'te etkili oldu Sürücüler zor anlar yaşadı

ANKARA'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis gece saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Yoğun sis özellikle Eryaman, Balgat, Söğütözü, Çayyolu, Çukurambar ve çevre yolunda görüldü. Sis nedeniyle, görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 2 derece olduğu Başkent'te, yoğun sisin önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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