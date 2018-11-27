- Etkili olan sisYoldaki araçlar Güneydoğu'da sisKİLİS - Kilis
'te yoğun sis etkili oldu.Kent merkezinin yanı sıra Polateli
ve Musabeyli
ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Kilis- Hatay
ve Kilis- Gaziantep
güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor. Yetkililer, sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.