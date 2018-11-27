27 Kasım 2018, 10:08
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Yoğun Sis Etkili Oldu

- Etkili olan sis Yoldaki araçlar Güneydoğu'da sis KİLİS - Kilis'te yoğun sis etkili oldu.

- Etkili olan sis
Yoldaki araçlar Güneydoğu'da sis
KİLİS - Kilis'te yoğun sis etkili oldu.
Kent merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kilis- Hatay ve Kilis- Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor. Yetkililer, sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
27 Kasım 2018 Salı 10:08