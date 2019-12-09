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Yoğun sis etkili oldu

Erzurum ile Iğdır'da etkili olan yoğun sis hava ve kara ulaşımını etkiledi.

09.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:25
ile 'da etkili olan yoğun sis hava ve kara ulaşımını etkiledi.
Bölgedeki kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Erzurum'da gece saatlerinde başlayan sis sabah yoğunlaştı.
Yüksek kesimlerde daha çok etkili olan sis yüzünden Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.
Sisin, görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere yollardaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Iğdır'da da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Sis yüzünden Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.
Yoğun sis etkili oldu

Erzurum Havaalanı, Erzurum, Sabah, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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: Yoğun sis etkili oldu


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