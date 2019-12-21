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Yoğun sis etkili oluyor

Konya ve çevresinde sis yaşamı olumsuz etkilerken, kentin yüksek yerlerinde ise güzel görüntü oluşturdu.

21.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:03
ve çevresinde sis yaşamı olumsuz etkilerken, kentin yüksek yerlerinde ise güzel görüntü oluşturdu.
Konya'da 5 gündür etkili olan sis, gece ve sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı. Kentte zaman zaman görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler trafikte ilerlemekte oldukça zorlanırken, vatandaşların çoğu toplu taşıma araçlarını tercih etti. saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin devam edeceği belirtildi.
Öte yandan, sis yüksek noktalarında güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar fotoğraf makineleriyle yüksek noktalardan kenti kaplayan sis bulutlarını çekti.
Yoğun sis etkili oluyor

Sabah, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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