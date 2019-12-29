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Yoğun sis etkili oluyor

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

29.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:58
'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Kent merkezi ile , ve ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerleyebildi.
Yetkililer, sürücülere yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Yoğun sis etkili oluyor

Musabeyli, Polateli, Elbeyli, Kilis, Güncel

Kaynak: AA


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