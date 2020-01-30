Haberler » Güncel » Yoğun sis etkili oluyor - Haber

Yoğun sis etkili oluyor

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

30.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:56
'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Kent merkezi ile , ve ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerleyebildi.
Yetkililer, sürücülere yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Yoğun sis etkili oluyor

Musabeyli, Polateli, Elbeyli, Kilis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:37:27