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Yoğun sis etkili oluyor

Düzce'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

11.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:52
Düzce 'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli davranmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde sisin etkisinin azalması bekleniyor. Yoğun sis etkili oluyor

Kaynak: AA

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Yoğun sis etkili oluyor
Etiketler : Atatürk Bulvarı, İstanbul, Sabah, Düzce, Güncel

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