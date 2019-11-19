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Yoğun sis İstanbul Havalimanı yolunda kazayı beraberinde getirdi

- Yoğun sis İstanbul Havalimanı yolunda kazayı beraberinde getirdi Görüş mesafesinin 20 metre altına düşmesi sonucu tır bariyerlere çarptıİSTANBUL - İstanbul İstanbul Havalimanı yolunda yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü bariyerlere daldı.

19.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:45
- Yoğun sis Havalimanı yolunda kazayı beraberinde getirdi
Görüş mesafesinin 20 metre altına düşmesi sonucu tır bariyerlere çarptı
İSTANBUL - İstanbul İstanbul Havalimanı yolunda yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü bariyerlere daldı. Orta şeritten sağ şeride geçen tırın bariyerler sayesinde devrilmekten son anda kurtulduğu öğrenildi.
Olay saat 09.30 sıralarında İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz istikameti Fatih Gişelerine yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gümrük malları taşıyan Sırbistan plakalı tırın sürücüsü M.D yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Kazayla birlikte sürüklenen tır takıldığı bariyerler sayesinde devrilmekten son anda kurtuldu. Yoldan geçenlerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi. ekipleri tıra saplanan bariyerleri kurtarıcı aracıyla keserek kurtarırken ekipler yoğun sis nedeniyle çalışmakta güçlük çekti. Tır çekici aracıyla çekilirken otoyol ekipleri kazayla ilgili işlem başlattı.
Yoğun sis İstanbul Havalimanı yolunda kazayı beraberinde getirdi

İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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