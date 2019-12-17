Haberler » Güncel » Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haber

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas'ta gün boyu etkili olan sis akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

17.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:45Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
'ta gün boyu etkili olan sis akşam saatlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta şehir merkezinde gün boyunca etkili olan sis akşam saatlerinde sokak lambaları, araç ışıkları ve aydınlatma sistemleri ile birleşince ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek ve görsel şölene şahitlik ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
(İHA)

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:15 Yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu - Haber
20:15 Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam, öldü - Haber
20:14 Pompeo'dan Mesut Özil'e "Uygur Türkleri" konusunda destek - Haber
20:14 Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı - Haber
20:12 Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 22 ölü - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:22:13