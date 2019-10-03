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Yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen şilep ve tankerler sahile demirledi

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

03.10.2019 09:48
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle şehir merkezi ile Tekirdağ - Hayrabolu ve Tekirdağ - Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Bu arada, yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen bazı yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.
Yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen şilep ve tankerler sahile demirledi

Hayrabolu, Tekirdağ, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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