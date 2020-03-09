Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI
Ağrı'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
09.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:53
Ağrı 'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü.
Bu nedenle Ağrı-İran, Ağrı- Van ve Ağrı- Erzurum kara yollarını kullanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
İl merkezinde de etkisini gösteren sis dolayasıyla araçlarıyla iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Mustafa Karataş, kentte soğuk hava ve sis dolayısıyla zor anlar yaşadıklarını anlattı.
Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü.
Bu nedenle Ağrı-İran, Ağrı- Van ve Ağrı- Erzurum kara yollarını kullanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
İl merkezinde de etkisini gösteren sis dolayasıyla araçlarıyla iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Mustafa Karataş, kentte soğuk hava ve sis dolayısıyla zor anlar yaşadıklarını anlattı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - AĞRI
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