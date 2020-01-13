Haberler » Güncel » Yoğun sis tır sürücülerine kontak kapattırdı - Haber

Yoğun sis tır sürücülerine kontak kapattırdı

Ağrı'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı tır sürücüleri kontak kapattı.

13.01.2020 22:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:47
'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı tır sürücüleri kontak kapattı.
Soğuk havanın etkisi altındaki kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 2 metreye düştüğü kentte, çevre yolu başta olmak üzere işlek caddelerde sürücüler zor anlar yaşıyor.
Sis karşısında ilerlemekte güçlük çeken bazı tır şoförleri araçlarını yol kenarına çekip kontak kapatarak sisin dağılmasını bekledi.
Tır sürücüsü Refik Aslan Atay, görüş mesafesinin çok düştüğünü, yolu göremediği için beklediğini söyledi.
İlk defa böyle yoğun bir sisle karşılaştığını ifade eden Atay, "Sisten önümü göremiyorum. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyeyim diye yolun kenarına aracımı park ettim bekliyorum." dedi.
Yoğun sis tır sürücülerine kontak kapattırdı

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:08  Şehit Uzman Çavuş Günay'ın şehadet haberi ailesine verildi - Haber
23:07  Buz tutan yolda düşen öğretmene ulaşmak için ekipler seferber oldu - Haber
23:06  Yolu karla kaplı köyde düşerek yaralanan öğretmen için seferber oldular - Haber
23:06  Şehit asker ve güvenlik korucusu için Şırnak'ta tören düzenlendi - Haber
23:04  Ankara'da sokakta yaşayan Hasan'a, Valilik sahip çıktı - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
22:03  Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Haber
20:38  Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Haber
20:14  İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Haber
13.01.2020 23:10:17