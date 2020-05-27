Yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Zonguldak Bağlantı yolunda siste seyreden araç görüntüleri DÜZCE - Bolu Dağı'nın D-100 geçişi ileZonguldak Bağlantı yolunda etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

27.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:35
Zonguldak Bağlantı yolunda siste seyreden araç görüntüleri DÜZCE - Bolu Dağı'nın D-100 geçişi ileZonguldak Bağlantı yolunda etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Kentte sağanak yağış ile birlikte etkili olan sis nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampalarında trafikte aksamalar yaşandı.
Güzergahta bulunan trafik ekipleri, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
-Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 30 metre
Öte yandan, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin, Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü.
Yoğun sis, kara yolunun Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileri ile Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Bölgede ring halinde bulunan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, her iki kentte de sisin yağış ile bir süre daha etkili olacağını bildirdi. Yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Karadeniz, Zonguldak, Düzce, Bolu, Güncel, Haber

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