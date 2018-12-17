- Sisten görüntüKırağı tutmuş ağaçlarVatandaşlarda görüntüOkula giden öğrencilerden görüntüBir vatandaşın konuşmasıAdahan'da sabah saatlerinde itibaren yoğun sis ve soğuk hava etkili olduARDAHAN - Ardahan
'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.Ardahan kent merkezinde de yoğun sis oluştu.
Özellikle sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler zor anlar yaşadı.
Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, merkez 23 Şubat Orta Okulu önünde yoğunlaşan trafikten dolayı bazı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Yoğun sis nedeniyle buzlanmanın yanı sıra, ağaçlarda kırağı oluştu.
Sabah,Ardahan
Kaynak: AA