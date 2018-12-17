17 Aralık 2018, 11:14
»»

Yoğun Sis ve Soğuk Hava

- Sisten görüntü Kırağı tutmuş ağaçlar Vatandaşlarda görüntü Okula giden öğrencilerden görüntü Bir vatandaşın konuşması Adahan'da sabah saatlerinde itibaren yoğun sis ve soğuk hava etkili oldu ARDAHAN - Ardahan'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

- Sisten görüntü
Kırağı tutmuş ağaçlar
Vatandaşlarda görüntü
Okula giden öğrencilerden görüntü
Bir vatandaşın konuşması
Adahan'da sabah saatlerinde itibaren yoğun sis ve soğuk hava etkili oldu
ARDAHAN - Ardahan'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Ardahan kent merkezinde de yoğun sis oluştu.

Özellikle sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler zor anlar yaşadı.

Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, merkez 23 Şubat Orta Okulu önünde yoğunlaşan trafikten dolayı bazı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle buzlanmanın yanı sıra, ağaçlarda kırağı oluştu. Sabah,Ardahan
Kaynak: AA