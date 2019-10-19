Haberler » Güncel » Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi

Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

19.10.2019 10:05Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi
İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sisin binaların çatılarına kadar inmesiyle oluşan manzara hayran bıraktı. Sis içerisinde kaybolan Çamlıca Kulesi ve binalar havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis bazı bölgelerde binaları çevrelerken bazı bölgelerde de binaların çatılarına kadar indiği görüldü. Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi de sis nedeniyle adeta kayboldu. Yoğun sisin oluşturduğu manzara görenlerde hayranlık uyandırdı. Hayranlık uyandıran sis manzarası drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Çamlıca, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:36 Adana'da "torbacı" operasyonu
10:36 Medipol Mega canlı cerrahiye ev sahipliği yaptı
10:31 Asma bağ yaprağından tatlı
10:30 TÜRKSAT, Dijital Türkiye Fikir Maratonu düzenliyor
10:34 Çorlu'da sis etkili oldu
10:28 Türk eğitim gönüllüleri Afrika'da
10:32 İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde il imamı Bartın'a getirildi
19.10.2019 10:38:13