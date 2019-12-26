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Yoğun talep üzerine "İstiklal" Sergileri Haziran ayına kadar uzatıldı

Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan İstiklal sergileri, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor.

26.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:59 Yoğun talep üzerine

İstanbul Eminönü'ndeki İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki "Milli Mücadele'nin 100. Yılında İstiklal" sergileri ziyaretçilerin artarak süren ilgisi ve okullardan gelen yoğun talep üzerine 6 ay uzatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergiler; "On Yıllık Savaş", "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.

Ziyaretçilerin hafızalarında Milli Mücadele'ye dair önemli izler bırakan sergilerde; savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler görülebiliyor.

Sergilerde Milli Mücadele dönemine ait çok sayıda tarihi görüntü izlenebiliyor. Ziyaretçiler; etkileşimli bir ekran sayesinde sergide yer alan kişilere dair ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor. O dönemde yayımlanmış gazetelere yansıyan başlıkları, muharebeler sırasında Milli Mücadele'yi anlatan propaganda afişlerini, dünya basınıyla yapılan mülakatları da sergide görmek mümkün.

Küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar'ın üstlendiği, ücretsiz olarak ziyaret edilebilen "İstiklal" sergileri İstanbul'da Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ve Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde okulların tatile gireceği Haziran ayı sonuna kadar açık kalacak.

Türkiye İş Bankası müzeleri Pazartesi günleri, Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günleri ile 1 Ocak günü hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arası ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.


Türkiye İş Bankası, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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