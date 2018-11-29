Yoğun Yağış Yolu Çökertti

İstanbul Sarıyer
'de yoğun yağış nedeniyle yol çöktü. Olay, Sarıyer Rumeli
Kavağı Liman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağışlar nedeniyle sabah saatlerinde iki şeritli olan yolun tek şeridinde çökme meydana geldi. O sırada yoldan araç ve yayanın geçmemesi olası can kaybını önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
yol bakım ekipleri, çöken yerin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra yol tek şerit olarak trafiğe açıldı.
(İHA)
29 Kasım 2018 Perşembe 12:01