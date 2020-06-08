Yoğunluğun az olduğu plajlarda "sosyal mesafeli" deniz keyfi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen plajlarda, hafta başı olması nedeniyle yoğunluk olmadı.

08.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:49
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen plajlarda, hafta başı olması nedeniyle yoğunluk olmadı.
Havanın 24, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ve nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde hafta içi olması nedeniyle sakinlik hakimdi.
Tatilciler, yoğunluğun az olması nedeniyle denizde ve sahilde aralıklarla yüzerek güneşlenme imkanı buldu.
Bazı vatandaşlar kıyıda yürüyüş yaparken, bazıları da balık tutmayı tercih etti. Yoğunluğun az olduğu plajlarda ’sosyal mesafeli’ deniz keyfi

Kaynak: AA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Haber

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