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Yoğunluk azalmayınca cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tüm önlem ve yapılan uyarılara rağmen yoğunluk yaşanan Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

02.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:08
Yoğunluk azalmayınca cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tüm önlem ve yapılan uyarılara rağmen yoğunluk yaşanan Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de görülen koronavirüs salgınının kontrol altına alınması çalışmaları kapsamında, Sivas 'ta Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Havanın iyi olması nedeni ile öğlen saatlerinde yaya ve araç yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Caddesi'nin belirli bir bölümü kapatıldı. Valilik kararı ile yapılan çalışmayla caddenin girişlerine bariyer konuldu. Öte yandan polis ekipleri de kaldırımlarda önlem alarak yayalara izin vermedi. Polis ekip otosundan da sıklıkla uyarı anonsu yapılarak caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi. Anonsta, 1,5 metre mesafeden bile virüsün hızla yayılabildiği belirtildi.Buna karşın bazı kişilerin ısrarla caddeye girmeye çalışması ise dikkat çekti. Polis ekipleri banka, postane gibi yerlerde işleri bulunan kişilerin de bir an önce cadde dışına çıkmaları ve evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Atatürk Caddesi, Polis, Sivas, Güncel
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