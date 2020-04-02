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Yoğunluk yaşanan banka ve ATM önlerine özel tedbir

Yoğunluk yaşanan banka ve ATM önlerine özel tedbir Korona virüs salgınına karşı Elazığ'da banka ve ATM önlerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçilerek sosyal mesafenin korunması amacıyla vatandaşların duracakları noktalar daire şeklinde boyanarak düzenlendi.

02.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:58
Yoğunluk yaşanan banka ve ATM önlerine özel tedbir
ELAZIĞ - Korona virüs salgınına karşı Elazığ 'da banka ve ATM önlerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçilerek sosyal mesafenin korunması amacıyla vatandaşların duracakları noktalar daire şeklinde boyanarak düzenlendi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlık yaptığı İl Pandemi Kurulu kararıyla kent genelinde meydan, Pazar, kapalı çarşı, oturma yerleri, mesire alanları ve yoğunluk yaşanan caddelerde daha önce polis bariyerleri ile tedbirler alındı. Alınan bir çok tedbirle birlikte sokakta polisin uyarısına rağmen banka ve ATM önlerinde oluşan yoğunluğun çözümü için önce polis bariyerleri yerleştirildi. Bariyerlere rağmen zaman zaman yoğunluk oluşması nedeniyle yeni tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında bugün itibariyle merkez ve ilçelerde bulunan tüm banka, ATM ve benzeri yerlerin önlerine vatandaşların duracakları yerler daire şeklinde boyanarak düzenlendi. Bu düzenleme ile birlikte hem kalabalık oluşmasına engel olunurken, hemde sosyal mesafenin korunması sağlandı.
Öte yandan, polislerinde aktif olarak bölgede görev yapmayı sürdürdüğü bildirildi.
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Yoğunluk yaşanan banka ve ATM önlerine özel tedbir

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Banka, ATM, Genel

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Yoğunluk yaşanan banka ve ATM önlerine özel tedbir
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