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Yoğurtmaçlı yerli malı haftası kutlaması

Tokat'ın Turhal ilçesinde yerli malı haftası dolayı ile öğrencilere yöresel tescilli ürünlerden yoğurtmaç ikramı yapıldı.

20.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:39 Yoğurtmaçlı yerli malı haftası kutlaması
'ın ilçesinde yerli malı haftası dolayı ile öğrencilere yöresel tescilli ürünlerden yoğurtmaç ikramı yapıldı.

Turhal ilçesi Yaşilırmak ve Çevlikler ilkokulunda yerli malı haftası dolayısıyla program düzenlendi. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, öğrencilere sınıflarında ziyaret ederek meyve suyu ile birlikte yoğurtmaç ikram etti. Geleceğimizin teminatı çocukların her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Bekler, "Yerli malı haftası kutlamaları için Yeşilırmak ve Çevlikler ilkokullarına ziyarette bulunduk 1.ve 2. sınıfları ziyaret ederek haftalarını beraber kutladık. Çocukların gözlerindeki ışık bizleri fazlası ile mutlu ediyor, daha fazla çalışmamız için bizleri tetikliyor. Onların geleceği için fazlası ile çalışmaya ve fedakarlığa hazırız. Rabbim onların bahtlarını açık etsin" dedi. - TOKAT

İlker Bekler, Turhal, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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