YÖK, 207 rektörle 'koronavirüs' toplantısı yapacak
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.
11.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:36
Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Bu konuda ilk hamle üniversitelerden geldi. Öte yandan YÖK, üniversite rektörleriyle değerlendirme toplantısı yapacak.
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Kaynak: Dunya.com
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