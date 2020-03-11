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YÖK, 207 rektörle 'koronavirüs' toplantısı yapacak

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

11.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:36
YÖK, 207 rektörle 'koronavirüs' toplantısı yapacak
Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Bu konuda ilk hamle üniversitelerden geldi. Öte yandan YÖK, üniversite rektörleriyle değerlendirme toplantısı yapacak.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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