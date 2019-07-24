YÖK Atlas tercih robotu nedir? YKS tercihlerinde YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

Üniversite adaylarının YKS tercih heyecanı başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde aldıkları puana göre üniversite tercihi yapacak adaylar, doğru tercihi yapabilmek için özen gösteriyorlar. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan YÖK Atlas tercih programı, adayların yardımına yetişiyor. Adaylara, üniversitelere dair taban puanları, kontenjanları ve birçok konuda bilgi veren YÖK Atlas nedir, nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

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YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?



YÖK Atlas kullanımı basit olup güvenilir bir kaynaktır. YÖK atlas ile ister üniversite seçerek ister herhangi bir yükseköğretim programı seçerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Lisans Tercih Sihirbazı ve Önlisans Tercih Sihirbazı ile 2018 YKS ile öğrenci alan lisans ve önlisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan lisans ve önlisans tercih sihirbazı ile YÖK lisans atlasına ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS İLE ALABİLECEĞİNİZ BİLGİLER

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümleri hakkında şu bilgilere ulaşabilirsiniz:

1. Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

2. Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

3. Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

4. Yerleşenlerin geldikleri iller

5. Yerleşenlerin öğrenim durumu

6. Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

7. Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

8. Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları/ lise tipleri

9. Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

10. Yerleşen okul birincileri

11. Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

12. Yerleşen son kişinin profili

13. Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları

14. Yerleşenlerin YGS puanları

15. Yerleşenlerin YGS başarı sıraları

16. Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

17. Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

18. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

19. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

20. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

21. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

22. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

23. Yerleşme koşulları

LİSANS - ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI

Bur sayfadan 2018 YKS ile lisans ve önlisans programlarının kontenjan bilgilerine ulaşmak mümkün. Buradaki verilen değerler ile son 4 yılın taban puanları, puan türü gibi sonuçları görebilirsiniz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.