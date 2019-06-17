YÖK Atlas tercih robotu: Üniversite taban puanları 2019

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani 2019 YKS, 15-16 Haziran'da yapıldı. 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın soru ve cevapları erişime açıldı. Sınavda çıkarılan netlerin hesaplanmasından sonra öğrenciler, üniversite taban puanları araştırmaya başladı. YÖK atlas programı, öğrencilere tarcih robotu ile bu konuda yardımcı oluyor. Ve lisans ve ön lisans programları taban puanları, kontenjanları ile bilgi veriyor.

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

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YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?



YÖK Atlas kullanımı basit olup güvenilir bir kaynaktır. YÖK atlas ile ister üniversite seçerek ister herhangi bir yükseköğretim programı seçerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Lisans Tercih Sihirbazı ve Önlisans Tercih Sihirbazı ile 2018 YKS ile öğrenci alan lisans ve önlisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan lisans ve önlisans tercih sihirbazı ile YÖK lisans atlasına ulaşabilirsiniz.

LİSANS - ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI

Bur sayfadan 2018 YKS ile lisans ve önlisans programlarının kontenjan bilgilerine ulaşmak mümkün. Buradaki verilen değerler ile son 4 yılın taban puanları, puan türü gibi sonuçları görebilirsiniz.

TYT - AYT NET SİHİRBAZI

YÖK Atlas'da bulunan bu sihirbaz ile herhangi bir lisans veya önlisans programına yerleşen son kişinin netlerini görebilirsiniz. Buradaki sonuçlar tahmini değil 2018 YKS sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre düzenlenmiştir.