YÖK Başkanı kurumuyla ilgili MEB komisyonu üyelerini bilgilendirdi
YÖK Başkanı kurumuyla ilgili MEB komisyonu üyelerini bilgilendirdi.
12.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:04
YÖK Başkanı kurumuyla ilgili MEB komisyonu üyelerini bilgilendirdi
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :YÖK Başkanı kurumuyla ilgili MEB komisyonu üyelerini bilgilendirdi
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