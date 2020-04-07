Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarına sevindirici haber

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık.

07.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:25
YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarına sevindirici haber
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik" dedi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak üniversitelerde öğretimlerine uzaktan devam eden öğretmen adayı son sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir karar alındığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak kararın verildiğini açıklayan Saraç, "YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik bir müddetten beri çalışmaktaydık. Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››YÖK Başkanı'ndan öğretmen adaylarına sevindirici haber - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:27: Muhtar maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Haber 13:26: Erzincan'da, sokak hayvanları unutulmadı - Haber 13:26: ESENLER'DE RÜZGARDA UÇAN ÇATI KARŞI APARTMANDAKİ DAİRENİN İÇİNE GİRDİ - Haber 13:26: Osmangazi'den küçük esnafa büyük destek - Haber 13:26: BURSA-Bisiklet sporcusu yarışlara evinde simülasyon ile hazırlanıyor - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler