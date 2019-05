YÖK Başkanı Saraç, 135 ülkeden öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Kaynak: İHA

ANKARA (İHA) – Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Ankara 'daki üniversitelerde eğitim alan 135 farklı ülkeden öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ankara'daki üniversitelerde eğitim alan uluslararası öğrenciler, Büyükelçiler ve eğitim ataşeleriyle YÖK Başkanlığı konferans salonunda iftar yemeğinde bir araya geldi. 6 kıtadan 135 ülkeyi temsilen Ankara'da eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle düzenlenen iftar yemeği öncesinde konuşan Saraç, "Bugün bu salonda Ankara'da eğitim gören 49'u Afrika , 38'i Asya , 32'si Avrupa , 12'si Güney Amerika , 3 Amerika ve 1 Avusturalya 'dan olmak üzere 6 kıtadan 135 farklı ülke vatandaşı uluslararası öğrenci ülkelerini temsilen iftar yemeğimize katıldılar. Sevgili öğrenciler, sizlerin şahsınızda Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak ülkemizde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerimizi de sevgiyle selamlıyorum. Eğitim için Türkiye 'yi seçmiş olmanızı; akademik, sosyal ve kültürel boyutlar açısından fevkalade önemsiyoruz. Sizlerin entelektüel birikimlerinizi, geldiğiniz ülkelerin ve bölgelerin dinamiklerini çok önemli ve kıymetli zenginlikler olarak değerlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi dünya ülkeleri üniversitelerinin kapılarını uluslararası alana açıyorlar. Bilginin paylaşımı toplumsal paylaşım, dijital dünyanın getirdiği kolaylıklar, yükseköğretime olan ilginin dünyanın her tarafında artması; yoksul, orta halli, zengin demeden toplumun yer kesiminden öğrencinin yükseköğretim yapma isteği uluslararası öğrenci değişimini 21'inci yüzyılda misliyle arttırdı" ifadelerini kullandı."Türkiye'de 182 ülkeden öğrenci bulunuyor""Türkiye'nin uluslararası alanda hedeflediği yükseköğretim stratejisine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Saraç, "Uluslararası alanda öğrenci hareketliliğine bakıldığında 70'li yıllarda kendi ülkeleri dışında eğitim gören yaklaşık 800 bin olan öğrenci sayısı 2012 yılında 4 buçuk milyona ulaştığını görüyoruz. Buradan hareketle 2022 yılında bu rakamın 8 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye olarak uluslararasılaşmada hedeflediğimiz yükseköğretim stratejilerine ulaşmak için var olan ilişkilerimizi devam ettiriyoruz, yeni ortaklıklar inşa etmeye de önem veriyoruz. Lisans ve Lisansüstünde bu öğrencilere yönelik eğitim politikaları geliştirirken sadece ekonomik değil, aynı zamanda bu olayın insani boyutuna da dikkat ediyoruz. Bundan 4 yıl önce 40 binli rakamlarda olan ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı bugün itibariyle 150 bine ulaştı. 182 ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Burada yeni YÖK'ün izlediği uluslararasılaşma politikasının başarısını açık bir şekilde görüyoruz. Bu yıl aldığımız yeni bir kararla hem devlet hem de vakıf üniversitelerimizde uluslararası öğrenci alımını kontenjan sınırlamasını da kaldırdık. Bu kararla eğitimde ana hedefimiz olan kalite kavramından vazgeçmeksizin daha da iyi sonuçlar bekliyoruz. Türk üniversitelerinin uluslararası çekim merkezleri olmasında referans noktasının sizler olduğunun da gayet farkındayız. Sizler ülkemizin yükseköğretimini dış dünyaya en iyi şekilde yansıtacak bireylersiniz. Hem kendi ülkenizin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ve farklı kültürel kimliklerin bir arada ve barış içerisinde yaşamalarına katkıda bulunacağınıza inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin sağladığı burslar dışında, yükseköğretim alanında yeni bir YÖK projesi de oluşturduk. Bu projemizle ilk hedef ülkeler; Pakistan Makedonya , Ruanda, Uganda, Etiyopya Filistin ve Sudan 'dı. Bu ülkelerin bakanlıklarıyla birlikte koordineli bir şekilde, o ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda o ülkenin öğrencilerine eğitim veriyoruz. Bu öğrenciler kendi ülkelerine döndükten sonra bizim ülkemizde aldıkları eğitim süresinin iki katı kadar süre ile kendi ülkelerinin devlet kurumlarında vazife görecekler. Mezun olduktan sonra kaç yıl, nerede, hangi kurumda vazife yapacaklarını da biliyoruz. Diğer bir projemiz; YÖK Türkoloji bursları, hala Sudan, Makedonya gibi ülkelerde devam eden bu program bu yıl daha da gelişecek" şeklinde konuştu."İkinci ülkeniz Türkiye'nin size uzattığı dostluk elini unutmayın"YÖK'ün düzenlediği iftar yemeğine katılan uluslararası öğrencilere hitap eden Saraç, "Dünyanın her tarafından ülkemize gelen siz değerli öğrencilerimiz, ülkeniz ve Türkiye arasında önemli bir köprü görevi üstlendiniz. Bizler de bu köprünün ayaklarını güçlendirmek için gayret sarf ediyoruz. Gelecekteki dünyayı sizler şekillendireceksiniz, bundan eminiz. Ülkeleriniz ve Türkiye arasında kalkınma odaklı işbirliklerinde, dayanışmada ülkelerimiz arasında iyi ve dostane ilişkiler kurulmasında en önemli rolleri sizler üstleneceksiniz. Sizlerin eliyle şekillenecek dünyanın barış ve sevgi hareleriyle çevrilmesini umuyoruz. Umuyoruz, ülkenize döndüğünüzde her sabah ülkeniz için neleri daha iyi yapabileceğinizi hayal edersiniz. ve umuyoruz ki bu hayaller doğrultusunda çok çalışır ikinci ülkeniz olan Türkiye'nin sizlere uzattığı dostluk elini hiçbir zaman unutmazsınız" dedi. - ANKARA Türkiye