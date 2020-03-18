YÖK Başkanı Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde uzaktan...
Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensupları YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
18.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:10
Toplantının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden basın mensuplarıYÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
YÖK Başkanı Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak."
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."
YÖK Başkanı Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak."
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :YÖK Başkanı Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde uzaktan...
Etiketler : Yekta Saraç, 23 Mart, Güncel
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