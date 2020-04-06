Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:46
YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Saraç, Twitter 'dan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Yekta Saraç, şunları kaydetti:
"Milli mücadele yıllarımızdan bugüne iç ve dış kamuoyunu başarılı bir şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, bütün kurum çalışanlarına başarılar dilerim. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde Anadolu Ajansının doğru ve güvenilir haberciliği daha da önemli hale gelmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Twitter, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!
Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haberler
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak

Son Dakika Güncel Haberleri

20:21: Kadın eğitmenler günde 7 bin maske üretip ücretsiz dağıtıyor - Haber 20:20: Libya'da Hafter güçleri korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu - Haber 20:20: Sakarya'da karantina süresi biten misafirlerden görevlilere teşekkür mektubu - Haber 20:19: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 20:18: Karabük'te oto yıkamacıdan ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber