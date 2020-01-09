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YÖK Başkanı Saraç, araştırma üniversitelerinin rektörleriyle bir araya gelecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektörleriyle, Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı'nda bir araya gelecek.

09.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:04YÖK Başkanı Saraç, araştırma üniversitelerinin rektörleriyle bir araya gelecek
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektörleriyle, Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı'nda bir araya gelecek.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Gebze Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek çalıştaya, YÖK Başkanı Saraç'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, araştırma üniversitelerinin ve aday araştırma üniversitelerinin rektör ve rektör yardımcıları katılacak.
Çalıştayın ilk oturumunda "Araştırma Üniversiteleri ve Sıralama Endeksleri" konulu panel gerçekleştirilecek. Panelde proje kapsamındaki üniversitelerin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerleri ile üniversitelerin akademik performanslarının artırılmasının yanı sıra mevcut performanslarının daha görünür kılınması için yapılması gerekenler tartışılacak.
İkinci oturumda ise Yekta Saraç başkanlığında, araştırma ve aday araştırma üniversiteleri rektörlerinin katılımıyla "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin 3 Yılının Değerlendirilmesi" toplantısı yapılacak. Bu kapsamda üniversiteler bu süreçte gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönem planlamalarını paylaşacak.

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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