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YÖK Başkanı Saraç, Bilkent Üniversitesini kutladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hollanda'nın Leiden Üniversitesince yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde dünya birincisi olan Bilkent Üniversitesini kutladı.

19.07.2019 19:48 YÖK Başkanı Saraç, Bilkent Üniversitesini kutladı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hollanda'nın Leiden Üniversitesince yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde dünya birincisi olan Bilkent Üniversitesini kutladı.
YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada bin üniversitenin bilimsel araştırma performanslarını değerlendiren Leiden Üniversitesi'nce yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde dünya birincisi olan Bilkent Üniversitesini tebrik etti.
Saraç, paylaşımında, "Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından yapılan sıralamanın 'halka açık makale oranı" kategorisinde Bilkent Üniversitesi, dünya birincisi olarak ülkemizi gururlandırmıştır. Bilkent Üniversitemizi bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Hollanda, Güncel

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