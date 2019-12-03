Haberler » Güncel » YÖK Başkanı Saraç: 'Engelliler Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz - Haber

YÖK Başkanı Saraç: 'Engelliler Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "'Engelliler Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz.

03.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:12YÖK Başkanı Saraç: 'Engelliler Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "'Engelliler Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu program iki yıllık bir önlisans programı. Yurt dışında 'Gölge Eğitici' adıyla bilinen kişileri akademik ortamda yetiştirecek olan bu program mezunlarının engellilerin hayatında önemli bir yer tutacağını, onların topluma kazandırılmasında katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle, üniversitelerde eğitim gören bazı engelli öğrenciler ile bir araya geldi. YÖK toplantı salonundaki buluşmaya YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu üyeleri de katıldı.

'47 BİN 751 ENGELLİ ÖĞRENCİ VAR'

Saraç, burada yaptığı konuşmasında, yeni YÖK olarak yükseköğretim kurumlarında engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasına önem verdiklerini, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) verilerine göre yükseköğretim sistemindeki 8 milyona yakın öğrencinin 47 bin 751'ini engelli öğrencilerin oluşturduğunu kaydetti. Saraç, "Engelli öğrencilerimizin 25 bin 136'sı önlisans, 22 bin 289'u lisans, 290'ı yüksek lisans ve 36'sı da doktora programlarında öğrenim görüyor. Engelli öğrenci sayımız 2015 yılından bu yana ciddi oranda artmış görünüyor, ancak bu rakamların çok üstünde engelli öğrencimizin olduğunu ve maalesef bu durumlarını resmi makamlara bildirmediklerini de biliyoruz. Engelleri kaldırabilmek için yükseköğretim sistemimizdeki engelli öğrenci sayısını ve engel durumlarını bilmek ve ona göre önlem almak üzere bu öğrencilerimize tek tek ulaşmak üniversitelerimizin önemli görevlerindendir" dedi.

Engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılmalarını sağlamak için yapılan çalışmaları anlatan Saraç, 'Engelsiz Üniversite Ödülleri'ne başvuruların bugün itibariyle başladığını bildirdi. YÖK kararlarının bundan böyle Ankara Üniversitesi'nin katkılarıyla işaret diline çevrilerek, web sitesine konulacağını açıklayan Saraç, engellilere destek amacıyla yeni bir önlisans programının da açılacağını söyledi.

'3 DEVLET VE 2 VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE AÇILACAK'

Saraç, uzun yıllardır bir eksiklik ve arayış olarak dile getirilen bir konu ile ilgili çalışmaların tamamlandığını açıklayarak, şöyle konuştu: "Engelliler Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz, bu program iki yıllık bir önlisans programı. Yurt dışında 'Gölge Eğitici' adıyla bilinen kişileri akademik ortamda yetiştirecek olan bu program mezunlarının engellilerin hayatında önemli bir yer tutacağını, onların topluma kazandırılmasında katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki ilk yıl bu program, 3 devlet, 2 vakıf üniversitemizde açılacak ve öğrenci alacaktır."



Dünya Engelliler Günü, Yekta Saraç, YÖKSİS, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:21 Yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'de eğitime ara verildi - Haber
17:18 Başkan Gürkan: Yeni bir Engelsiz Yaşam Merkezi Yapıyoruz - Haber
17:17 Emniyet müdürü Gülser'den ÇESOB'a iade-i ziyaret - Haber
17:16 Fatsa'da "Engelliler Günü" kutlaması - Haber
17:16 Toroslar Belediye Meclisi, 'Engelliler Günü'ne işaret diliyle dikkat çekti - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:26:27